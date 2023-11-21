В театре соообщили обстоятельства гибели 27-летнего актера Максима Шахрова

В Истринском муниципальном драматическом театре сообщили обстоятельства смерти своего артиста Максима Шахрова.

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Шахров, российский актер театра и кино, ушел из жизни сегодня, 21 ноября, в 27 лет.

Максим Шахров родился 25 апреля 1996 года. Окончил Московский государственный институт культуры. В 2020 году был принят в труппу Истринского драмтеатра, на сцене которого за три года сыграл более двадцати ролей.

В его репертуаре были образы Сергея Есенина и Маленького Мука, постановки "Капризная принцесса", "Бременские музыканты", "Золушка", "Слуга двух господ" и "Укрощение строптивой" Шекспира.

В этом году состоялся и экранный дебют артиста - он сыграл Коляна в многосерийном фантастическом боевике "Закрытый уровень".