В театре соообщили обстоятельства гибели 27-летнего актера Максима Шахрова

В театре раскрыли обстоятельства гибели 27-летнего актера Максима Шахрова
В Истринском муниципальном драматическом театре сообщили обстоятельства смерти своего артиста Максима Шахрова.
Шахров, российский актер театра и кино, ушел из жизни сегодня, 21 ноября, в 27 лет.
Максим Шахров родился 25 апреля 1996 года. Окончил Московский государственный институт культуры. В 2020 году был принят в труппу Истринского драмтеатра, на сцене которого за три года сыграл более двадцати ролей.
В его репертуаре были образы Сергея Есенина и Маленького Мука, постановки "Капризная принцесса", "Бременские музыканты", "Золушка", "Слуга двух господ" и "Укрощение строптивой" Шекспира.
В этом году состоялся и экранный дебют артиста - он сыграл Коляна в многосерийном фантастическом боевике "Закрытый уровень".
Максим погиб в автомобильной аварии, спеша на репетицию, - рассказали в пресс-службе театра.