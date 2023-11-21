Муратова* не исключили из реестра иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск журналиста и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова* о признании незаконным решения о его внесении в реестр иноагентов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Напомним, что 1 сентября 2023 года Минюст внес Муратова в список иноагентов из-за распространения сообщений и материалов иностранных агентов, а также участия в создании их материалов.

Кроме того журналист давал интервью «иностранным информационным структурам» из недружественных стран, в том числе Украины, Великобритании и Латвии.

Муратов заявил о несогласии с решением Минюста и отверг все обвинения, сказав в суде, что не находится под иностранным влиянием и является патриотом РФ. Его представители также заявили о незаконности и необоснованности внесения журналиста в реестр иноагентов, подчеркнув, что это ограничивает его в реализации конституционных прав. Помимо этого решение о признании Муратова иноагентом осудил Норвежский Нобелевский комитет.

Несмотря на это Замоскворецкий суд Москвы отклонил его иск об исключении из реестра иноагентов. Муратов намерен обжаловать данное решение.