На Всемирный фестиваль молодежи в Россию приедет Люк Бессон

Одним из звездных спикеров Всемирного фестиваля молодёжи, что пройдёт с 1 по 7 марта в Сириусе, станет режиссер и кинопродюсер Люк Бессон. Об этом сегодня рассказал руководитель российского общества "Знание" Максим Древаль.

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Бессон станет участником образовательной программы и, как ожидается, расскажет о современных технологиях в кино, поделится собственным опытом создания блокбастеров, а также поговорит с молодыми людьми о миссии кино в современном мире.

Мастер-класс французского и голливудского гуру - не единственное, что будет посвящено киноискусству на ВФМ-2024. Ожидается, что на его полях состоится фестиваль документального кино, рассказал Максим Древаль.