Потерявший семью в «Зимней вишне» Востриков высказался об освобождении экс-гендиректора

Сибиряк Игорь Востриков, потерявший сестру, жену и детей при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», высказался об освобождении экс-гендиректора «Зимней вишни» Надежды Судденок. Об этом пишет «Газета.Ru».

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 64 человека, произошел в марте 2018 года. Суд длился три года, виновные получили от 5 до 15 лет лишения свободы. Судденок, в частности, была приговорена к 13,5 годам.

В сентябре было принято решение досрочно освободить экс-гендиректора из-за тяжелой болезни. До этого, в апреле 2023 года, был освобожден пожарный Сергей Генин, признанный виновным в халатности при тушении пожара.

Востриков отметил, что Судденок не принимала глобальных решений, была номинальной фигурой. Кроме того, добавил сибиряк, «она единственная, кто плакал вместе с родителями на суде».