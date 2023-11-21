Mash Siberia: смерть Тулеева могла наступить из-за обострения старой травмы

Смерть бывшего главы Кузбасса Амана Тулеева могла наступить из-за обострения старой травмы, пишет Telegram-канал Mash Siberia. Уточняется, что в больницу политик попал после очередного обострения. Это произошло за неделю до смерти.

По данным канала, много лет его беспокоили сильные боли в спине и сопутствующие проблемы со здоровьем. Повреждение он получил в молодости, во время работы на железной дороге. Уточняется, что его ударило сорвавшейся рельсой.

В последние дни состояние Тулеева ухудшалось, родственников в палату не пропускали, говорится в сообщении. Тем не менее, он созванивался с родными, интересовался их делами и обсуждал бытовые вопросы.

Аман Тулеев скончался накануне в возрасте 79 лет. Он возглавлял Кемеровскую области более 20 лет. Соболезнования родным и близким покойного выразил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что Тулеев был человеком «государственного масштаба», биография которого тесно связана с переломными для страны событиями.