Пассажирам севшего в поле под Новосибирском самолета выплатили более 15 млн рублей

Пассажиры самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", который 12 августа выполнял рейс по маршруту Сочи - Омск и совершил аварийную посадку в поле в Новосибирской области, получили 15,8 млн рублей компенсаций.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Альфастрахование".

"Выплату получили 158 пассажиров на общую сумму 15,8 млн рублей - по 100 тыс. рублей каждому", - пояснили в пресс-службе.

Там уточнили, что все пассажиры, которые обратились за выплатой, получили ее.