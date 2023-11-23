Пассажирам севшего в поле под Новосибирском самолета выплатили более 15 млн рублей

Пассажиры самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", который 12 августа выполнял рейс по маршруту Сочи - Омск и совершил аварийную посадку в поле в Новосибирской области, получили 15,8 млн рублей компенсаций.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Альфастрахование".
"Выплату получили 158 пассажиров на общую сумму 15,8 млн рублей - по 100 тыс. рублей каждому", - пояснили в пресс-службе.
Там уточнили, что все пассажиры, которые обратились за выплатой, получили ее.
"По-прежнему есть несколько пассажиров (всего их 161 - прим. ТАСС), которые не обратились в авиакомпанию, хотя осведомлены о такой возможности", - добавили в пресс-службе.