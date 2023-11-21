«Пришлось переделать все ПВО»: летчик о предательстве перебежчика Беленко

Предательство летчика Виктора Беленко в 1976 году повлияло на боеготовность и боеспособность тогдашних Вооруженных сил, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик России, генерал-майор в отставке Владимир Попов. По его словам, особенно речь идет об обеспечении работы систем противовоздушной обороны. Поступок Беленко отразился и на психологическом состоянии всего летного состава, которому перестали доверять.

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Я на своей шкуре испытал, когда нас стали перепроверять, стали меньше доверять. Это отразилось на психологическом состоянии летного состава. Был нанесен большой ущерб в боеготовности и боеспособности наших Вооруженных сил, особенно в обеспечении работы систем ПВО <...> Пришлось переделать все системы ПВО, системы боевых и гражданских самолетов. Это было сделано, перешли на новую систему пароля, — рассказал Попов.

Система «Свой-чужой» была раскрыта противниками, добавил он. В экстренном порядке пришлось вести доработку и придумывать изменения. Это влекло за собой большие затраты для экономики. Отношение к произошедшему в стране нагнетало и без того напряженную обстановку, подчеркнул генерал-майор.

За полетами следили очень строго, часто включалась система ПВО. Такие, извините, уроды потом создают проблемы больше, чем мы ожидаем, если бы это случилось по какой-то нелепости, а когда это продумано, переживается сложнее, — добавил бывший военный.