Россия впервые отпразднует День военной присяги

Россияне 21 ноября отметят впервые День военной присяги. Этот праздник призван помочь воспитанию россиян, прежде всего молодых, в духе преданности и беззаветного служения Родине на исторических примерах верности воинов своему священному долгу. Соответствующий закон Госдума приняла 23 мая, Совет Федерации его одобрил 7 июня, а уже 13 июня памятная дата установлена президентом Владимиром Путиным.

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Клятва на века

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Дата 21 ноября выбрана не случайно, именно в этот день в 1721 году император Петр I издал указ о присяге для различных должностей — каждый чин при определении на службу должен дать клятву верности и преданности России. Так что в этом году Россия отметит 302 года со дня установления торжественного обещания защитниками Отечества.

По закону военная присяга — это клятва, которую дает каждый гражданин при призыве на службу в вооруженные силы, по контракту или на военные сборы. Также ее дает студент в военном учебном центре при федеральном вузе, учащийся образовательной организации по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса, солдат, матросов запаса.

Церемония присяги — это целый ритуал. В назначенное время воинская часть выстраивается на плацу в парадной форме и с оружием. Нередко мероприятие проводят возле мемориалов и памятников. Выстраивается оркестр, выносят боевое знамя части или учреждения, а также государственный флаг России. Те, кто приносит присягу, выходят в первую шеренгу. Перед самой церемонией выступает командир части, напоминая воинам, что принятие военной присяги — это не только честь, но и большая обязанность, возложенная государством по защите Родины и Конституции.

Боец читает вслух перед строем текст присяги: «Я, (фамилия, имя, отчество), торжественно присягаю на верность своему Отечеству — Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество». Затем воин расписывается в списке напротив своей фамилии и занимает свое место в строю.

Кстати, для всех участников день присяги — нерабочий и проводится как праздник.

Как закрепили законом

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди призналась «Парламентской газете», что изначально это она выступила с инициативой об учреждении в России Дня военной присяги, но затем ее идею поддержали такие законодатели, как Герой Советского Союза Валентина Терешкова, Герои России Юрий Воробьев, Виктор Бондарев, Андрей Красов.

«В соавторстве с группой сенаторов и депутатов Госдумы я нашла единогласную поддержку обеих палат парламента России. Закон подписан Президентом Российской Федерации», — сказала Ковитиди.

Парламентарий напомнила, что на протяжении всей истории нашей Родины доблестное российское воинство свято соблюдало верность Отчизне и вере: не жалели своих жизней дружинники Александра Невского на льду Чудского озера, были верны Отечеству русские воины под деревней Бородино в 1812 году, выполнили воинскую клятву народу герои-панфиловцы в 1941 году у разъезда Дубосеково.

После развала СССР в 1992 году отказались приносить присягу Украине и остались верными клятве большинство личного состава Краснознаменного Черноморского флота под командованием адмирала Игоря Касатонова. Стояли насмерть пограничники 12-й заставы Московского погранотряда в Таджикистане в июле 1993-го и воины-десантники 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Псковской воздушно-десантной дивизии на Северном Кавказе в 2000 году.

Ольга Ковитиди особо подчеркнула, что беззаветная любовь к Родине, самопожертвование, мужество и героизм российского народа стали основой стойкого соблюдения военной присяги. Верность клятве и безраздельное мужество проявляют сегодня российские защитники Отечества при отстаивании интересов Российской Федерации в рамках спецоперации на Украине.