Большой театр России выступит с гастролями на сцене Большого театра Белоруссии

Государственный академический Большой театр (ГАБТ) России в рамках обменных гастролей выступит в Минске на сцене Большого театра Белоруссии 22-26 ноября, будут представлены опера Николая Римского-Корсакова "Царская невеста" и балет на музыку Сергея Прокофьева "Иван Грозный". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГАБТ.

"Нынешние гастроли - ответный визит Большого театра России в Белоруссию. В октябре 2022 года после многолетнего перерыва в Большом театре России прошли гастроли Большого театра Белоруссии. На Исторической сцене были представлены знаковые спектакли из репертуара белорусского театра - национальная опера Владимира Солтана "Дикая охота короля Стаха" (режиссер Анна Моторная) и балет Петра Чайковского "Щелкунчик" в авторской хореографии Валентина Елизарьева. Тогда же, год назад, генеральные директоры двух Больших театров - из Минска и Москвы - Екатерина Дулова и Владимир Урин - договорились, что коллектив московского Большого обязательно выступит на минской сцене в рамках обменных гастролей. В результате ответные гастроли пройдут <...> с 22 по 26 ноября этого года. Зрители увидят два спектакля из золотого фонда Большого театра России - оперу Николая Римского-Корсакова "Царская невеста" и балет на музыку Сергея Прокофьева "Иван Грозный", - рассказали в пресс-службе ГАБТ.

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На гастроли в Минск отправятся артисты оперы и балета, хор и оркестр, всего порядка 400 человек, добавили в пресс-службе.

Об опере

22 и 23 ноября на минских подмостках будет исполнена опера Николая Римского-Корсакова "Царская невеста". В Большом театре России у нее более чем столетняя история. Впервые эта опера была представлена на сцене Большого 2 февраля 1916 года и с тех пор выдержала несколько постановок и возобновлений.

Нынешний спектакль, созданный в 2014 году (музыкальный руководитель Геннадий Рождественский), продолжает историческую традицию Большого: его декорации воссоздают масштабную живописную сценографию знаменитого театрального художника Федора Федоровского, чья работа давно признана классикой "большого стиля".

О балете

25 и 26 ноября в Минске будет показан балет "Иван Грозный" на музыкуСергея Прокофьева в постановке Юрия Григоровича. Мировая премьера этого балета состоялась в Большом театре 20 февраля 1975 года. Спектакль шел в репертуаре театра до 1990 года. После перерыва более чем в двадцать лет балет был возобновлен в 2012-м.

Об обменных гастролях