Губернатор еще одного региона внес законопроект о запрете абортов в частных клиниках

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Законодательное собрание региона проект закона о запрете частным клиникам проводить аборты, соответствующий документ зарегистрирован в электронной картотеке информационной системы "Законопроект". Депутатам предлагается выйти с данной законодательной инициативой в Госдуму .

В пояснительной записке отмечается, что документ разработан для улучшения демографической ситуации в России и снижения количества осложнений, возникающих из-за абортов.

"Законопроектом предусмотрено исключение медицинских организаций частной системы здравоохранения из числа медицинских организаций, имеющих право проводить искусственное прерывание беременности, а также сокращение с 12 до 8 недель срока беременности, при котором возможно искусственное прерывание беременности по желанию женщины", - уточняется в пояснении.

В документе подчеркивается, что в частных клиниках нет строгого контроля за соблюдением порядка оказания помощи по профилю "Акушерство и гинекология", не проводится консультирование женщины психологом и юристом, не предоставляется информация о мерах социальной поддержки. Также указывается, что нет навыков реанимационной и оперативной помощи при возникновении осложнений.