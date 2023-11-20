Ургант и Хаматова вступились за арестованную Беркович
Деятели культуры подписали открытое письмо, адресованное уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой, с просьбой освободить арестованного режиссера Евгению Беркович. Под обращением подписались телеведущий Иван Ургант, актриса Чулпан Хаматова, актеры Евгений Миронов, Вениамин Смехов, Константин Райкин и другие. Письмо было опубликовано на сайте «Новой газеты».
Она [Беркович] просила суд изменить ей меру пресечения: у нее на иждивении находится две бабушки и две приемных дочери. Татьяна Николаевна! Мы просим Вас о милосердии. Просим способствовать тому, чтобы Светлане Петрийчук и Жене Беркович была изменена мера пресечения. Хотя бы для того, чтобы она смогла похоронить свою бабушку, — указано в обращении.
Речь идет о похоронах правозащитницы и писательницы Нины Катерли, которая являлась бабушкой Беркович. О смерти женщины стало известно 20 ноября, ей было 89 лет.
Режиссера Беркович и драматурга Петрийчук задержали в мае из-за пьесы «Финист — Ясный сокол», в которой правоохранители увидели признаки оправдании терроризма. Весной в квартире бабушки Беркович прошли обыски. В начале ноября Замоскворецкий суд продлил срок содержания девушек под стражей до 10 января 2024 года. 28 ноября Мосгорсуд проверит законность продления ареста.