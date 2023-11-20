Ургант и Хаматова вступились за арестованную Беркович

Она [Беркович] просила суд изменить ей меру пресечения: у нее на иждивении находится две бабушки и две приемных дочери. Татьяна Николаевна! Мы просим Вас о милосердии. Просим способствовать тому, чтобы Светлане Петрийчук и Жене Беркович была изменена мера пресечения. Хотя бы для того, чтобы она смогла похоронить свою бабушку, — указано в обращении.