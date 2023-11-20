Деятельность колдунов и экстрасенсов в России может оказаться под запретом
Запретная магия. Как рассказал депутат Госдумы Александр Спиридонов, законодатели планируют «запретить деятельность колдунов, ведьм и прочих шарлатанов». Также Спиридонов заявил, что важно не регулировать подобную деятельность, а именно запретить ее, поскольку регулирование будет означать признание работы магов, из-за чего мошенников станет еще больше.
В случае введения запрета бюджет недополучит существенный объем налогов, считает глава Ассоциации астрологии и магии, парапсихолог, астролог Виктор Богданов, работающий под псевдонимом Павсекакий:
— На сегодняшний день, насколько я обладаю информацией, порядка 25 тысяч человек в той либо в иной форме имеют ОКВЭДы, связанные с оказанием прочих персональных услуг. Эти 25 тысяч человек платят налоги. Мы когда-то считали, что в общей сложности бюджет не досчитается 2,5 млрд рублей, это огромная сумма. Эти законодательные инициативы уже возникают последние 25 лет, но на уровне правительства РФ всегда получают негативный отзыв. Поэтому говорить о закрытии этой деятельности не имеет смысла. Это финансовый вопрос, а есть еще и другой момент. Он связан с тем, что у нас есть целые регионы, в которых в случае болезни ребенка к нему не пустят врача, пока местный шаман не разрешит подойти врачам к ребенку. Поэтому запрет магов, запрет шаманов, запрет астрологов, парапсихологов на территории России — эта инициатива бесперспективна. Говоря о нелегальном рынке, он регулируется, насколько я знаю, 159-й статьей УК РФ, то есть это мошенничество. Действительно, бывают и мои коллеги тоже недобросовестные, но за ними охотится полиция, и это ее поле деятельности. Рынок на самом деле стал значительно уже, чем был в 1990-е, в 1990-е в каждом дворе гадала бабка. Рынок сократился за последние десять лет процентов на 90, остались именитые, остались востребованные.
— Какой примерно диапазон цен?
— В среднем гадание стоит от 2 тысяч до 5 тысяч, онлайн-консультация от 3 тысяч до 5 тысяч.
Об объеме нелегального рынка паранормальных услуг рассказывает руководитель московского офиса СРО Group, эксперт по вопросам правовой защиты бизнеса «Опоры России» Лариса Науменко:
— На данный момент какого-то конкретного правового регулирования этот рынок не содержит. Из действующего у нас только есть указ президента, датированный еще 1995 годом, который в принципе запрещает рекламу в СМИ услуг целителей народной медицины и в принципе экстрасенсов, которые предлагают лечение от болезней такими неординарными способами. Если такой запрет будет соблюдаться магами, экстрасенсами, то в принципе легально они работать смогут.
— Насколько велик нелегальный рынок?
— Точных подсчетов нет, но некоторые эксперты проводили на протяжении последних лет исследования, и есть предположительные цифры, что такой рынок достигает нескольких миллиардов долларов. Многие понимают, что чисто теоретически могут быть предъявлены им претензии из-за некачественно оказанных услуг или из-за нарушения требований закона о рекламе. Поэтому экстрасенсам, магам и колдунам очень выгодно работать нелегально, получать оплату, не отчисляя никаких налогов в доход бюджета, поэтому пока в основном этот рынок либо серый, либо совсем в черную работают. Как мы видим, сейчас законодатель обратил внимание на нестандартные источники доходов у блогеров, магов и экстрасенсов в том, что рынок достаточно большой, вполне возможно, что в ближайшее время, в том числе с целью дополнительных поступлений в бюджет, правовое регулирование будет введено.
Кроме того, депутат Спиридонов отметил, что в данный момент проблемой является то, что в крупных городах начали появляться учебные заведения, где можно обучиться магии. По его мнению, вместо того чтобы «регулировать магию», необходимо направить усилия на развитие отечественного образования и науки.