Деятельность колдунов и экстрасенсов в России может оказаться под запретом

— На сегодняшний день, насколько я обладаю информацией, порядка 25 тысяч человек в той либо в иной форме имеют ОКВЭДы, связанные с оказанием прочих персональных услуг. Эти 25 тысяч человек платят налоги. Мы когда-то считали, что в общей сложности бюджет не досчитается 2,5 млрд рублей, это огромная сумма. Эти законодательные инициативы уже возникают последние 25 лет, но на уровне правительства РФ всегда получают негативный отзыв. Поэтому говорить о закрытии этой деятельности не имеет смысла. Это финансовый вопрос, а есть еще и другой момент. Он связан с тем, что у нас есть целые регионы, в которых в случае болезни ребенка к нему не пустят врача, пока местный шаман не разрешит подойти врачам к ребенку. Поэтому запрет магов, запрет шаманов, запрет астрологов, парапсихологов на территории России — эта инициатива бесперспективна. Говоря о нелегальном рынке, он регулируется, насколько я знаю, 159-й статьей УК РФ, то есть это мошенничество. Действительно, бывают и мои коллеги тоже недобросовестные, но за ними охотится полиция, и это ее поле деятельности. Рынок на самом деле стал значительно уже, чем был в 1990-е, в 1990-е в каждом дворе гадала бабка. Рынок сократился за последние десять лет процентов на 90, остались именитые, остались востребованные.