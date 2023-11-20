В Думе призвали изменить закон об усыновлении

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, запрещающий иностранцам, в странах которых разрешена смена пола, усыновлять российских детей. Об этом сообщает РИА Новости.

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Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев рассказал, что законопроект запрещает усыновление в страны, где смена пола разрешена как через смену документов, «так и путем применения медицинских и всякого рода форм вмешательства».

Летом 2023 года в России приняли закон, запрещающий смену пола. Закон, в частности, запрещает менять информацию в графе «Пол» в российских документах, проводить операции, а людям, которые прошли через такие операции и смену документов ранее, запрещает усыновлять детей.

Сейчас в России действует «закон Димы Яковлева», который запретил гражданам США усыновлять российских детей. Закон получил такое название по имени мальчика, усыновленного гражданами США и погибшего в 2008 году - приемный отец в 32-градусную жару забыл мальчика в закрытой машине на девять часов. Американский суд оправдал мужчину.