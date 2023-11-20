Звезда "Домового" устроил пьяное шоу на конкурсе в Обнинске

Актер Сергей Чирков устроил скандал на конкурсе талантов «Энергия улиц» в Обнинске. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, артист, известный в том числе по фильму «Домовой» и сериалу «Душегубы», должен был стать членом жюри смотра и оценивать танцевальные номера, вокал и актерскую игру подростков-участников.

«Артиста привезли на репетицию "не особо в адеквате". Подвыпившая звезда решил наглядно показать подросткам, что такое "актерская профессия"», — пишет Baza.