Эксперт назвал лучшее время для покупки подарков к Новому году

Лучше не откладывать покупку подарков к Новому году, а заняться этим сейчас. Таким советом с россиянами в разговоре с «Лентой.ру» поделился кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев .

«Как показывает практика, чем ближе к Новому году, тем меньше выбор относительно недорогих и приемлемых по цене вещей. Обычно к концу года остаются наиболее дорогие позиции, потому что их реже покупают. Если человек рассчитывает на недорогие подарки, то лучше озаботиться этим заранее», — сказал он.

Кроме того, экономист отметил, что ближе к празднику ассортимента в магазинах будет меньше, чем сейчас.

«И человек может не купить то, что хотел. Это возможно независимо от цены. Несмотря на то, что большинство наших соотечественников получают зарплату, премию и бонусы ближе к Новому году, я бы советовал не откладывать на потом, а заняться покупками сейчас», — заключил Григорьев.

Ранее стало известно, что перед Новым годом цены на смартфоны в России подскочат на 15-20 процентов в годовом выражении. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на участников рынка. Отмечается, что в декабре средняя стоимость гаджета вырастет до 26-27 тысяч рублей. Средний показатель вырастет в том числе за счет цен на iPhone 15 и складные смартфоны, вышедшие в 2023 году. Кроме того, в декабре традиционно повышается спрос на смартфоны высокого ценового сегмента.