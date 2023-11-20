Умер экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев

На 80-м году жизни скончался бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, сообщил в соцсети «ВКонтакте» действующий глава региона Сергей Цивилев.

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Он напомнил, что политик руководил областью с 1997 по 2018 годы. Цивилев назвал Тулеева ярким, неординарным человеком, «вся жизнь которого была посвящена служению Кузбассу и России».

Отмечается, что экс-губернатор возглавил регион «в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса».