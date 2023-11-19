В нескольких регионах России ожидается резкое похолодание

"В нескольких регионах прогнозируются отклонения от нормы на 7 и более градусов в течение нескольких дней - волны холода. С 19 по 22 ноября в Ненецком автономном округе будет до 25 градусов мороза, что на 7-9 градусов ниже нормы. Очень холодная погода будет и в Мурманской области - температура на 9-12 градусов ниже нормы. Это значит, что морозы там будут до 22 градусов. В Карелии будет на 7-10 градусов ниже нормы - морозы до 16 градусов. В Коми ожидаются морозы до 26-29 градусов, и это на 9-11 градусов ниже нормы", - сообщил он.