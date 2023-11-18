В Новосибирске появились лавки в форме гробов

В Новосибирске положили на проезжую часть десятки похожих по форме на гробы серых бетонных плит-лавок, что возмутило жителей города. Об этом пишет Atas.info.

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Сообщается, что «лавочки» предназначены для новогодних мероприятий и были расположены в центре города на улице Ленина.

Жители города отмечают, что «гробовое» оформление вызывает мрачную картину в сочетании с «могильными» оградками, также из бетона.

До этого в Новосибирске провели мастер-класс по вырезанию гробов для мух и тараканов.

Как рассказал директор новосибирского колледжа Сергей Чернышов, идею такого мероприятия колледжу подсказали родители учащихся.

«Эту идею нам подали замечательные родители наши. Сказали: а что это вы празднуете какие-то непонятные западные праздники? <...> Вот, например, Симеон-летопроводец. Мы им теперь отправим фото <...>: вот, мы делаем гробики для мух, очень мило» — поделился Чернышов.

По его словам, вырезание гробиков для мух из кабачков, тыквы, моркови — славянская традиция.