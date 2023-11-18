Умерла народная артистка России Любовь Шишханова

Народная артистка России, солистка-органистка Ярославской филармонии Любовь Шишханова умерла в возрасте 77 лет. Об этом в субботу, 18 ноября, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

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Уточняется, что долгое время артистка страдала от тяжелой болезни, которая и стала причиной ее смерти. Филармония выразила глубокие соболезнования родным и близким артистки, говорится на сайте учреждения.

Органистка прослужила в Ярославской филармонии более полувека. Шишханова внесла значительный вклад в развитие культуры региона.