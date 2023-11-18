Умерла народная артистка России Любовь Шишханова
Народная артистка России, солистка-органистка Ярославской филармонии Любовь Шишханова умерла в возрасте 77 лет. Об этом в субботу, 18 ноября, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.
Уточняется, что долгое время артистка страдала от тяжелой болезни, которая и стала причиной ее смерти. Филармония выразила глубокие соболезнования родным и близким артистки, говорится на сайте учреждения.
Органистка прослужила в Ярославской филармонии более полувека. Шишханова внесла значительный вклад в развитие культуры региона.
В репертуаре артистки были произведения композиторов пяти столетий из разных концов света. В 2013 и 2015 годах она входила в состав жюри Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева. Звание народной артистки РФ Шишхановой было присвоено в 2006 году.