Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" и "Убойной силы" Иосиф Кошелевич

"17 ноября на 75-м году жизни скончался Иосиф Кошелевич", - говорится в некрологе на сайте Национального драматического театра России .

Иосиф Кошелевич родился 20 августа 1949 года. В 1973-м окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. Был одним из ведущих актеров бакинского Русского драматического театра имени Самеда Вургуна, где прослужил шестнадцать лет. С 1989-го - артист Государственного академического театра драмы имени Пушкина, на сцене которого работал без малого 35 лет.