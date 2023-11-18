Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" и "Убойной силы" Иосиф Кошелевич
Скончался советский и российский актер кино и ТВ, артист Александринского театра Иосиф Кошелевич.
"17 ноября на 75-м году жизни скончался Иосиф Кошелевич", - говорится в некрологе на сайте Национального драматического театра России.
Причина смерти не уточнена. О дате прощания будет сообщено дополнительно.
Иосиф Кошелевич родился 20 августа 1949 года. В 1973-м окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. Был одним из ведущих актеров бакинского Русского драматического театра имени Самеда Вургуна, где прослужил шестнадцать лет. С 1989-го - артист Государственного академического театра драмы имени Пушкина, на сцене которого работал без малого 35 лет.
На экране дебютировал в 1970-м. В фильмографии - "Комедия строгого режима", "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила" - с первых сезонов, "Империя под ударом", "Брежнев", "Опера", "Невский", "Линейный" и другие.