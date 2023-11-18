Частные клиники российского региона стали отказывать в абортах

Частные клиники ХМАО отказываются от абортов, сообщил URA.RU источник в сфере югорского здравоохранения. Отмечается, что это связано с введением специальной лицензии. При этом в нескольких медицинских центрах Сургута сообщили, что у них все еще проводят фармакологические аборты.

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В Нижневартовске и Ханты-Мансийске уже не найти подобных учреждений. Из прайса постепенно убирают услугу аборта из-за ужесточения лицензионных требований и правил проведения процедуры, — рассказал собеседник агентства.

Ранее депутат Госдумы Валерий Селезнев в своем Telegram-канале сообщил, что в российских тюрьмах находится порядка 45 тысяч женщин, большая часть которых сидит по нетяжким статьям, но при этом многие из них способны родить детей. По его мнению, государство может предложить им своеобразную сделку, при которой женщине прерывается срок отбывания наказания и в случае, если она за время такого «отпуска» родила, остаток срока аннулируется.