Оказавшимся в Финляндии россиянам дали совет, как вернуться домой

Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией. Теперь россиянам придется ехать через транзитные страны или выезжать из страны на родину через открытые контрольно-пропускные пункты. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

«Для тех россиян, которые прибыли в Финляндию не для туризма, а с личными целями, по-прежнему доступны возвраты через авиационные ворота — это вылеты в другие страны Евросоюза и затем транзитные страны», — объяснил Мурадян «Парламентской газете».

По его словам, транзитными странами являются Армения, Турция, Азербайджан, Сербия и другие страны, с которыми у РФ не прервано сообщение. Эксперт заявил, что также существует первичный вариант для возвращения в Россию — погранпереход с Эстонией.

На сайте gogov.ru можно узнать полный список пропускных пунктов, которые продолжают свою работу. В список входят не только контрольно-пропускные пункты на севере Карелии, но и в Мурманской области. В их число входят Вартиус — Люття, Салла, Райа-Йосепи — Лотта, Куусамо — Суоперя. Последний используется для грузоперевозки.