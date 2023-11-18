Россиянам дали три совета по улучшению самочувствия в магнитную бурю

Метеозависимым людям в период магнитных бурь следует придерживаться трех правил — обеспечить себе щадящий график с достаточным количеством сна, отказаться от занятий, требующих концентрации внимания или физических нагрузок, а также убрать из рациона кофе, алкоголь, жареное и мучное, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. По его словам, также лучше избегать любых стрессов.

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Чтобы поддержать нормальную циркуляцию крови, нужно пить достаточное количество чистой воды, а крепкий кофе лучше заменить на травяные чаи или настои. Избегать следует стрессов, употребления алкоголя. В такие дни нужно быть внимательнее за рулем или вообще отказаться от вождения, как и от других занятий, требующих концентрации внимания, — уточнил медик.