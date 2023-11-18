В АТОР рассказали, как россиянам вернуться из Финляндии

Финляндия в ночь с 17 на 18 ноября закрывает пограничные переходы «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала». В России они соответствуют пунктам «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск» и «Вяртсиля». Пересечь границу не получится ни пешком, ни на машине. Грузовые автоперевозки между странами также будут практически полностью прекращены, сообщил руководитель отдела статистики таможни Финляндии Олли-Пекка Пенттиля в одной из социальных сетей. Как россиянам вернуться домой и какие товары могут исчезнуть с полок магазинов, разбиралась «Парламентская газета».

© STT-Lehtikuva/Sipa USA via Reuters Connect Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/politics/v-ator-rasskazali-kak-rossiyanam-vernutsya-iz-finlyandii.html

Не пройти, не проехать

Видео дня

Финляндия запретила гражданам России въезд в страну по шенгенской визе с целью туризма еще осенью 2022 года. С тех пор, чтобы пересечь границу, нужны были веские основания, например работа, учеба или посещение родственников.

Основной поток таких путешественников до сих пор осуществлялся через пункты пропуска «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск» и «Вяртсиля» — с российской стороны и «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала» — с финской. Теперь эти дороги и для россиян, и для финнов закрыты в обе стороны.

На сайте компании «Эколайнс», которая до сих пор возила россиян в Финляндию через Питер, купить билеты после 17 ноября невозможно — более поздние сроки выезда просто не вбиваются в систему.

Не получится купить билеты и у другого перевозчика — компании «Совавто». В ответ на запрос «купить билет Санкт-Петербург — Хельсинки» сайт выдает автоматическое сообщение «Рейсы временно недоступны».

По указанному на сайте «Совавто» номеру телефона отвечает автоответчик. Среди прочей информации сообщается, что «подать заявку на возврат билета можно по электронной почте». В «Эколайне» трубку снимает оператор, но разъяснение, когда билеты появятся в продаже, не дает.

При этом, как утверждали ранее власти Финляндии, закрытие пунктов пропуска направлено на предотвращение неконтролируемого потока беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, прибывающих со стороны России и запрашивающих убежище, то есть по сути не на самих россиян.

Через Эстонию, Турцию или Карелию

Как россиянам вернуться домой из Финляндии, «Парламентской газете» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян: «Пока открыт погранпереход с Эстонией — это первичный вариант. Полагаю, что уже в ближайшее время перевозчики увеличат количество таких рейсов».

«Кроме того, для тех россиян, которые прибыли в Финляндию не для туризма, а с личными целями, по-прежнему доступны возвраты через авиационные ворота — это вылеты в другие страны Евросоюза и затем транзитные страны, такие как Турция, Сербия, Армения, Азербайджан и другие, с кем не прервано сообщение», — сказал эксперт.

При этом он отметил, что у россиян, которые поехали в Финляндию не с целью туризма, что в принципе запрещено, должно было быть «умеренное понимание рисков, связанных с посещением стран Евросоюза».

Однако бросать своих в беде власти не намерены. «Думаю, Министерству иностранных дел потребуется время, чтобы собрать информацию о количестве россиян, которым требуется эвакуация и которые не могут выехать из Финляндии самостоятельно. Думаю, что и финские власти пойдут в этом вопросе навстречу и выпустят наших граждан через Карелию, где пункты пропуска не закрыты», — считает Мурадян.

Полный список пунктов пропусков, которые продолжат работу, опубликован на сайте «gogov.ru». Это не только КПП в Карелии, но и в Мурманской области: Вартиус/Люття; Салла; Куусамо/Суоперя; Райа-Йосепи/Лотта.

Тысяча фур секретного назначения

Как сообщил Олли-Пекка Пенттиля, «из-за закрытия основных КПП практически полностью остановится и перевозка грузов автотранспортом между Финляндией и Россией». Насколько велик объем таких перевозок, «Парламентской газете» рассказали в Федеральной таможенной службе России.

«За прошедшую неделю через автомобильные пункты пропуска Выборгской таможни, граничащие с Финляндией, оформлено 731 грузовое транспортное средство по направлению въезда и 490 — по направлению выезда», — говорится в ответ на запрос нашего издания.

Также через автомобильные пункты пропуска Карельской таможни, граничащие с Финляндией, оформлено два грузовых транспортных средства по направлению въезда и одно — по направлению выезда, рассказали в ФТС.

Что касается конкретных товаров, которые перевозятся через границу России и Финляндии сегодня, в ведомстве пояснили, что «ФТС России временно приостановила публикацию статистики внешней торговли, в связи с чем данные по отдельным странам и товарным группам не предоставляются».

Рыба, термобелье, «Фейри», оптика и нефть

Из Финляндии в Россию везут различные виды рыбы и консервов, морепродукты, термобелье и обувь, спортивное снаряжение, бытовую химию, например популярный «Фейри», рассказал «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов.

«Закрытие погранпунктов не означает, что эти товары не будут завозить в Россию — бизнес всегда ищет и находит обходные пути. И спрос всегда рождает предложение», — считает депутат.

При этом он отметил, что основной экспортно-импортный трафик в Финляндию — это полезные ископаемые: «От нас никелевый штейн и нефтепродукты, к нам — медный кек, промышленное оборудование и оптика». Причем российские компании не всегда конечный адресат этих импортных поставок — у грузов есть получатели, например, в странах Азии.

«Нарушение логистики, конечно, негативно сказывается на технологических цепочках и влияет на сроки и объемы выпущенной продукции. Но хочу отметить, что это не мы опускаем железный таможенный занавес, а Финляндия сознательно выбирает жить «за стеной», — считает Алтухов.

По мнению парламентария, новое решение финского правительства — это продолжение «нагнетаемой истерии, начавшейся со вступления Финляндии в НАТО», после чего финская сторона разорвала контракт на строительство АЭС, фактически отказалась от идеи транспортного коридора «Север-Юг», перестала покупать у России нефть, газ, древесину и так далее.

«Конечно, создает определенные сложности, что российские компании не получат финскую продукцию, каких-то товаров и запчастей. Но это двусторонний процесс — финские компании, которые привыкли зарабатывать на русских, тоже пострадают», — уверен Сергей Алтухов.

Двойное гражданство и вид на жительство

По официальным сообщениям, пропускные пункты закрыты временно — до 18 февраля. Однако в АТОР не верят, что после этого ситуация стабилизируется. «Перспективы нехорошие, — считает Артур Мурадян. — Мы видим планомерную тенденцию к сворачиванию любой коммуникации с Россией».