Попова: коронавирус полностью не покидает организм

В Роспотребнадзоре заявили о сохранении COVID-19 в организме человека
Коронавирус полностью не покидает организм человека после выздоровления и, оставаясь в нем, может продолжать наносить вред. Такое заявление в интервью «РБК» сделала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
«Сегодня ученые пока еще спорят, но уже преимущественно согласились с тем, что вирус окончательно может и не покинуть организм. Он может там жить, персистировать и вредить», — сказала она.
Попова отметила, что вирус в основном живет в разных тканях организма, поражая нервную ткань и сосудистые стенки. Кроме того, по ее словам, он очень негативно воздействует на иммунную систему и даже при легком течение болезни наносит ей вред.
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