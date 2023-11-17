Долинский рассказал, кому завидовал Андрей Миронов

«На съемках «Человека с бульвара Капуцинов» запомнил один разговор с Мироновым. Я пожаловался на отца — уже не помню, по какому поводу. Андрей внимательно на меня посмотрел и сказал: «Он, наверное, не прав в этой ситуации. Но как хорошо, что он у тебя есть. И ты даже не представляешь, как ты сильно поменяешь свое мнение, когда его не станет», — рассказал Антон Табаков.