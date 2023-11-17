Владимир Тодоров рассказал на Национальном рекламном форуме, как медиа работают с эмоциями

16 ноября 2023 года Владимир Тодоров, директор по развитию медиа Rambler&Co и главный редактор «Ленты.ру», вместе с другими экспертами индустрии обсудил инсайды производства контента на 7 Национальном рекламном форуме. Мероприятие традиционно проходило в кинотеатре «Октябрь», организатор форума — Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР).

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В сессии «Тренды и креатив в создании Digital-контента», помимо Владимира Тодорова, участвовали Дмитрий Втулкин (креативный директор инновационных решений VK), Ксения Моисеева (директор отдела спецпроектов медиахолдинга Independent Media), Полина Абдуллина (исполнительный директор агентства Specialists, издатель «РБК Стиль») и Артем Коновалов (креативный директор Looky). Модератором выступил Евгений Гуцал, руководитель группы оригинального контента в Дзене. Эксперты обсудили использование новых технологий в медиа и актуальные кейсы на всех возможных платформах потребления контента.

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Владимир Тодоров на примере работы редакции «Ленты.ру» объяснил, как сохранять баланс между максимальной эмоциональностью и беспристрастностью в условиях, когда у контента есть только первые несколько секунд, чтобы зацепить внимание пользователя.

«Медиа, реклама, приложения, соцсети – все конкурируют за внимание пользователя, за его 24 часа. Наша стратегия – делать контент максимально яркий, программировать его на определенную эмоцию и адаптировать единый базис под конкретный канал».

Тодоров рассказал, как медиа трансформируются вслед за технологиями распространения информации и привычками пользователя. Контент СМИ должен быть интересным, понятным и эмоциональным.

«Сейчас читатели и зрители не хотят потреблять неизвестное, им нужно привычное. «Сухая» и нейтральная подача не цепляет. Нужна понятная эмоция или целая гамма эмоций. Именно это вовлекает».

В 2023 году Национальный рекламный форум проходил под эгидой 145-летия российской рекламы. Он собрал представителей агентств, брендов, медиа и технологических компаний, которые представили решения для реализации эффективных стратегий, новых бизнес-цепочек и форматов взаимодействия сегодня и в будущем.

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