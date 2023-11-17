Стало известно о новой функции, которую планируют внедрить в «Госуслуги»

Минцифры РФ планирует создать на портале «Госуслуги» раздел с информацией о зарегистрированных на граждан сим-картах, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников телеком-рынка. По задумке ведомства, новая функция позволит россиянам проверить, не используются ли их старые номера или паспортные данные в мошеннических целях. Минцифры эту информацию не прокомментировало.

Увидев в системе «Госуслуги» номер, который не используется или который был нелегально оформлен, абонент сможет его заблокировать, — пояснил собеседник «Коммерсанта», знакомый с проектом.

Мобильные операторы сочли инициативу избыточной, поскольку закон уже предполагает предоставление абоненту информации о всех зарегистрированных на него номерах. В Tele2 подчеркнули, что Минцифры при реализации инициативы потребуется уделить «особое внимание к безопасности баз данных клиентов». Тем временем в МТС отметили, что данные о сим-картах необходимо получать исключительно у операторов. По мнению представителей компании, эта информация не должна собираться «на иных ресурсах, иначе это может дать злоумышленникам дополнительный инструмент».