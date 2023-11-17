Госдума увеличила госпошлину за выдачу загранпаспорта

Государственная Дума приняла в третьем окончательном чтении закон об индексации на 20% госпошлины за выдачу заграничного паспорта нового поколения. Такое решение было принято в ходе пленарного заседания думы.

Депутаты окончательно одобрили проект об индексации государственной пошлины на 20% за выдачу загранпаспорта нового поколения. На данный момент она составляет пять тысяч рублей.

С 1 июля 2024 года госпошлина вырастит до шести тысяч рублей.