В Думе объяснили необходимость закона о запрете смартфонов на уроках

Большинство учителей поддержали запрет на использование детьми смартфонов во время уроков, заявил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. Это объясняется тем, что школьники на уроках постоянно отвлекаются. В то же время полностью запретить использование телефонов в школах нельзя, отметил он в беседе с телеканалом «360».

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«Дело в том, что довольно часто ребята отвлекаются от материала урока на мобильные телефоны, — пояснил депутат. — Вместе с тем напомню, что законопроект предполагает возможность использования мобильных телефонов тогда, когда это нужно в учебном процессе».

Педагоги могут по-разному подходить к выполнению этого правила. Так, если класс дисциплинированный, то достаточно будет попросить детей отключить телефоны, в других случаях их перед уроком придется собрать и положить в определенное место. После урока дети смогут забрать смартфон обратно.

Полный запрет на использование гаджетов в школах не получится, подчеркнул Смолин. Он привел в пример Францию, где при аналогичном запрете для учебного процесса ребятам раздали ноутбуки.

«Поэтому, когда нужно работать с информационными технологиями на уроках, там есть на чем работать. У нас — далеко не всегда», — пояснил депутат.