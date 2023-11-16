Миллионному посетителю выставки «Россия» подарили три билета на «Щелкунчика»

Жительнице Пензы Светлане Сулеймановой, которая стала миллионным посетителем международной выставки-форума «Россия», вручили приз, передает РИА Новости.

Также Сулеймановой оплатят проживание при приезде в Москву для посещения спектакля.

Центробанк также сделал женщине подарок: ей проведут индивидуальную экскурсию в историческое здание ЦБ — в музей «Золотая кладовая».

До этого сообщалось, что на выставке «Россия» прошла необычная свадьба сотрудников космодрома Восточный.