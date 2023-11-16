Брошенная родственниками в Мексике пенсионерка выехала в Воронеж

Брошенная родственниками в Мексике пожилая женщина выехала в Воронеж, 17 ноября она поселится на съёмной квартире, заявил представитель областного правительства.

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«Здесь её встретят сотрудники министерства соцзащиты Воронежской области. Они проводят Валентину Котову на съёмную квартиру, где она выразила желание находиться», — цитирует его РИА Новости.

По словам чиновника, власти региона помогут пенсионерке в обустройстве на новом месте.

Ранее консул России в Мексике Александр Иващенко сообщил, что сотрудники российского консульства в Мехико при помощи соотечественников направили в Москву 73-летнюю Валентину Котову, которую перебравшиеся в США члены семьи оставили в Мексике, и призвали помочь женщине в России.

Женщина вместе с сыном и его женой, которые собирались нелегально пересечь границу и попасть в США, продала своё имущество и прибыла в Мексику в 2022 году.

После проблем с миграционной службой сын Котовой вместе с супругой-украинкой уехали в США по программе для украинских беженцев. При этом пожилую женщину оставили без денег с вещами у дверей российского консульства.