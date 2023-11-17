В Госдуме высказались о продлении новогодних выходных

«Но, с другой стороны, мы же понимаем, что бесконечно увеличивать праздничные дни невозможно, и это возможно только за счет сокращения каких-то других праздников. На мой взгляд, на ближайший год достаточно сбалансировано расставили праздничные выходные дни — есть и весенние, и осенние. Мне кажется, в этом случае лучше не переусердствовать», — заявила Цунаева.