НСКВ стал объединяющей платформой для корпоративного волонтерства

Национальный совет по корпоративному волонтерству (НСКВ) за девять лет существования стал объединяющей платформой для применения и масштабирования лучших практик добровольчества в масштабах всей страны. Об этом на полях московского международного форума «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество» заявила зампред НСКВ Анна Бушлякова. Форум организован НСКВ совместно с Ассоциацией менеджеров.

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По ее словам, двигателем развития таких практик являются 35 региональных представительств совета. Выступая на профильной сессии, она подчеркнула, что практическое значение добровольчества строится на ежедневной основе за счет активностей в городах присутствия 320 участников совета, представляющих более 30 отраслей национальной экономики.

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В свою очередь, начальник управления социальной политики и нематериальной мотивации «Северстали», председатель НСКВ в Вологодской области Екатерина Сыроватская отметила, что в основе работы совета лежит партнерский подход, который позволяет эффективно выстраивать работу в регионах.

Она отметила, что вологодское представительство совета, кроме участников из корпоративного сектора, объединяет усилия с областным правительством, ресурсным центром добровольчества, деловым объединением и некоммерческой организацией. Такое многостороннее сотрудничество дает объективное представление о существующих вызовах, требующих волонтерского вовлечения. В 2023 году в мероприятиях представительства приняли участие более 2 тысяч человек.

Руководитель программы социальных инвестиций Сибура, председатель Амурского отделения НСКВ Елена Снежко рассказала, что деятельность региональных представительств чаще всего соотносится со стратегическими планами местных органов власти, дополняя и увеличивая социальное значение реализуемых проектов. По ее словам, региональные представительства совета становятся центрами компетенций, которые одновременно выполняют образовательную функцию и содействуют определению лучших практик на местном и федеральном уровнях.