Мединский: учебник истории вышел взвешенным и объективным

Помощник президента Владимир Мединский и автор нового учебника истории России прокомментировал исправление параграфа учебника о депортации народов и ответил на критику о пропаганде. Его слова приводит РБК.

Мединский ответил на критику о пропаганде в учебнике истории
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Мединский ответил словами министра просвещения Российской Империи графа Сергея Уварова, который заявлял, что «в народном образовании преподавание истории есть дело государственное».

Мединский подчеркнул, что «так всегда было и всегда будет».

По его словам, для одних учебник вышел «просталинский», а для других «антисоветский» в зависимости от политических взглядов.

«Думаю, это как раз свидетельство того, что учебник получился взвешенным и объективным», — отметил экс-министр культуры.

Он подчеркнул, что авторы учебника находятся в контакте с учителями. По его словам, следят за обсуждением, а также учитывают все замечания.

Заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский заявил, что учебник истории для непрофильных специальностей в высших учебных заведениях готовится в шести вариантах, имеющих общую основу, но обладающих различиями в зависимости от области знаний.

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