В МГИМО прокомментировали увольнение пригласившего Урганта на лекцию профессора

Заместитель декана факультета международной журналистики МГИМО Юрий Кобаладзе, пригласивший на лекцию телеведущего Ивана Урганта, уволен по собственному желанию, сообщили в пресс-службе вуза. Lenta.ru

"Кобаладзе с 14 ноября не работает в МГИМО. Увольнение по собственному желанию", - отметили в пресс-службе. ТАСС

При этом профессор отказался комментировать информацию о своём увольнении. RT на русском