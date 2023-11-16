В МГИМО заявили об увольнении Кобаладзе по собственному желанию

Заместитель декана факультета международной журналистики МГИМО Юрий Кобаладзе, пригласивший на лекцию телеведущего Ивана Урганта, уволен по собственному желанию, сообщили в пресс-службе вуза. Lenta.ru

"Кобаладзе с 14 ноября не работает в МГИМО. Увольнение по собственному желанию", - отметили в пресс-службе. ТАСС

При этом профессор отказался комментировать информацию о своём увольнении. RT на русском

Юрий Кобаладзе с 2014 года занимал должность замдекана факультета международной журналистики МГИМО. Российская газета

В МГИМО прокомментировали увольнение пригласившего Урганта на лекцию профессора
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