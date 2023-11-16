Чулпан Хаматова выступила на рижской сцене с кровотечением

В 1998 году актриса прославилась благодаря роли девушки по имени Рита в фильме Валерия Тодоровского «Страна глухих». Сейчас Хаматова сыграла на сцене Нового Рижского театра в одноименном спектакле Херманиса по мотивам ленты. По сюжету у ее героини идет кровь из носа, и Хаматова вытирает лицо платком. Пришедшие на постановку зрители остались не в восторге от «жалкого» вида артистки.