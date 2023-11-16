Оставленная родственниками в Мехико россиянка приходит в себя в Москве

Пожилая россиянка Валентина Котова, которую родственники бросили на пороге консульства в Мехико, в настоящее время приходит в себя в столице, после чего отправится в Воронеж. Об этом рассказал представитель регионального правительства.

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— Сейчас находится в Москве и приходит в себя после долгой дороги. Сотрудники Министерства соцзащиты Воронежской области после 11 часов 16 ноября будут связываться с Валентиной Котовой, чтобы уточнить ее дальнейший путь в наш регион, — сообщил представитель.

Кроме того, он также выразил слова благодарности московской мэрии «за посредничество и теплый прием гражданки России». Чиновник отметил, что пенсионерку готовы разместить в обновленном пансионате. Сама Котова уже знает, чем займется по приезде в Воронежскую область. По словам представителя областного руководства, планы пенсионерки готовы обсудить специальные службы после ее прибытия, передает РИА Новости.

Валентина Котова приехала в Южную Америку в прошлом году вместе с сыном и его супругой-украинкой, которые планировали нелегально пересечь госграницу и попасть в Соединенные Штаты. Ради этого женщина продала все свое имущество. По итогу супругам удалость позже попасть в США по программе для украинских беженцев, а пенсионерка оказалась брошена.