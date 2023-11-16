Вузы РФ расширили взаимодействие с университетами Азии и Африки

Российские вузы продолжают сотрудничество с вузами других стран, несмотря на санкционные ограничения. Однако теперь вектор взаимодействия развернулся на восток. Активнее всего сотрудничество происходит с университетами и институтами из стран Азии, Африки и ближнего зарубежья - бывших советских республик.

Целый ряд отечественных вузов расширил взаимодействие с вузами Китая и Индии, а также с учебными заведениями из стран Организации исламского сотрудничества. В рамках деловых взаимоотношений реализуются совместные научные, образовательные и культурные проекты.

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Иностранные студенты охотно приезжают на учебу в Россию. Более того, поток студентов из-за рубежа ежегодно растет. По данным Минобрнауки России, число иностранных студентов, приехавших на учебу в нашу страну, составило по итогам 2022 года более 351 тысячи человек. Это на 8,4 процента больше, чем годом ранее. По прогнозам, к концу 2024 года число иностранных студентов достигнет 425 тысяч человек. В нашей стране учатся студенты из 174 стран мира. Основная доля приходится на выходцев из бывших советских республик, а также из стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). Ежегодно растет число студентов из Китая и Индии. Например, в прошлом учебном году количество студентов из Китая составило 32,6 тысячи человек. Это на три тысячи больше, чем годом ранее.

Уровень российского образования и российские дипломы ценятся во многих странах. Самые популярные и востребованные у иностранных студентов направления - это медицина, специальности, связанные с нефтегазовым сектором, машиностроением, ядерной энергетикой, авиационной и космической отраслью, судостроением, физикой, радиоэлектроникой.

А с недавних пор этот список пополнился направлениями, которые связаны с нанотехнологиями. Востребованы также гуманитарные науки. Это юриспруденция, экономика, психология, лингвистика, педагогика. Многие иностранные студенты обучаются за счет российского бюджета. Ежегодно на иностранных студентов выделяются квоты. Несмотря на то, что эти квоты ежегодно увеличиваются, каждый раз они выбираются в полном объеме.

Отечественные вузы также усиливают взаимодействие с учебными заведениями из Африки. Почти год назад Россия и Зимбабве подписали соглашение о взаимном признании документов об образовании, был создан Российско-Африканский сетевой университет (РАФУ), цель которого - создать единую образовательную среду, которая будет способствовать развитию академических и студенческих связей, укреплению культурного, научного и образовательного взаимодействия.

"Создание Российско-Африканского сетевого университета поспособствует укреплению сотрудничества в сфере образования, науки и экономического развития между нашей страной и государствами африканского континента, - прокомментировал создание нового вуза министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. - Кроме того, РАФУ - это своего рода мост дружбы для студентов России и Африки".

Студенты РАФУ смогут выбрать язык обучения: русский, английский или французский, а также составить индивидуальную образовательную траекторию с набором тех дисциплин, которые студент считает для себя наиболее актуальными. Кроме того, на базе РАФУ будут проводиться межстрановые научные мероприятия, вестись проектная и грантовая деятельность, а также научно-технические работы и исследовательские экспедиции.

"Международное взаимодействие играет важную роль в образовании, так как дополняет теорию и практику, - считает руководитель Школы управления "Сколково" Александр Ким. - Оно дает возможность изучать новые подходы и методики, получать новые знания и понимать, что происходит на других рынках".

По словам экспертов, международное межвузовское сотрудничество существенно дополняет образовательную программу, дает возможность студентам получить больший набор знаний и навыков.

Академические обмены и совместные научные исследования обогащают учебный процесс, дают возможность развивать научные проекты

"В нашем университете есть программа двух дипломов, которая предполагает прохождение обучения в иностранном вузе-партнере в течение одного-двух семестров, - рассказывает доцент департамента логистики Финансового университета при правительстве РФ Ольга Жильцова. - По окончании обучения студент получает диплом иностранного вуза-партнера и диплом нашего университета. Программы бакалавриата и магистратуры в настоящее время организованы с такими вузами, как Шаньдунский университет финансов и экономики (КНР), Национальный университет Узбекистана им. М. Улугбека, Фискальный институт при Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан, Финансово-экономический университет Монголии".

"Сотрудничество нашего университета с передовыми вузами гуманитарного, педагогического профилей открывает возможности для студентов и преподавателей, развивает их исследовательский, проектный, педагогический потенциал, позволяет расширять академические границы", - уверен начальник департамента экономики и управления Института экономики , управления и права (МГПУ) Дмитрий Весманов.

Эксперты уверены, что академические обмены и совместные научные исследования обогащают учебный процесс, дают возможность развивать научные проекты.