Юрист предупредил о новых правилах выезда россиян за границу
В декабре в России заработает закон об ограничении на выезд за рубеж для некоторых категорий граждан, сообщает «Прайм» со ссылкой на декана факультета права НИУ ВШЭ Вадима Виноградова.
Это произойдет с 11 числа. Документ уточняет основания, по которым заграничный, дипломатический или служебный паспорт можно признать недействительным. Речь идет об изменении их владельцами ФИО, данных о дате и месте рождения, а также изменении пола и истечение срока действия документа.
Также паспорт будет признан недействительным из-за прекращения гражданства или отмены решения о приобретении гражданства владельца. Учет недействительных документов будет вести Министерство внутренних дел России. Как отметил эксперт, это необходимо, чтобы россияне не использовали неактуальные документы.
Также закон предусматривает передачу загранпаспорта на хранение в МВД, которое занимается их выдачей, для тех, кому ограничен выезд из страны в связи с призывом на военную или на альтернативную гражданскую службу. Порядок передачи на хранение, а также порядок приема, учета, хранения и возврата паспорта будет определен кабмином РФ.