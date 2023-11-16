Юрист предупредил о новых правилах выезда россиян за границу

В декабре в России заработает закон об ограничении на выезд за рубеж для некоторых категорий граждан, сообщает «Прайм» со ссылкой на декана факультета права НИУ ВШЭ Вадима Виноградова.

Это произойдет с 11 числа. Документ уточняет основания, по которым заграничный, дипломатический или служебный паспорт можно признать недействительным. Речь идет об изменении их владельцами ФИО, данных о дате и месте рождения, а также изменении пола и истечение срока действия документа.

Также паспорт будет признан недействительным из-за прекращения гражданства или отмены решения о приобретении гражданства владельца. Учет недействительных документов будет вести Министерство внутренних дел России. Как отметил эксперт, это необходимо, чтобы россияне не использовали неактуальные документы.