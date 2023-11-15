Финляндия закрывает границу с Россией

Правительство Финляндии намеревается в четверг, 16 ноября, закрыть погранпереходы на границе с Россией. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Ранее СМИ сообщали, что в начале ноября ситуация на российско-финской границе существенно ухудшилась. В Финляндию начали массово прибывать из России граждане Ирака, Йемена, Сирии и других стран и запрашивать убежище в республике.

По данным источника, власти планируют закрыть переходы в целях обеспечения национальной безопасности. Он добавил, что пока нет данных о том, будут ли закрыты все пункты, или только часть из них.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что правительству Финляндии не следует обвинять Россию в сложившейся на границе ситуации.