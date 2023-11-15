СМИ: Валерий Гергиев возглавит Большой театр

Большой театр может возглавить Валерий Гергиев, дирижер, худрук и генеральный директор Мариинского театра. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Гергиев может возглавить Большой театр
© РИА Новости

По данным газеты, гендиректор Большого Владимир Урин намеревается покинуть пост по собственному желанию.

Официального подтверждения пока не было. Источники полагают, что о решении будет объявлено на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Предположительно, Гергиев будет совмещать руководство Большого театра с руководством Мариинским театром и оркестром.

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