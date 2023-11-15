Гергиев может возглавить Большой театр

Большой театр может возглавить Валерий Гергиев, дирижер, худрук и генеральный директор Мариинского театра. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.

По данным газеты, гендиректор Большого Владимир Урин намеревается покинуть пост по собственному желанию.

Официального подтверждения пока не было. Источники полагают, что о решении будет объявлено на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.