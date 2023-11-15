В РФ обнаружили улицу, которая не принадлежит ни одному населенному пункту

По генплану их улица не в границах населённого пункта. Генплан у нас от 2016 года, и, к сожалению, подобных пробелов, когда я заступил на должность, я обнаружил немало, даже на примере той территории, где я проживаю в поселке Растущий, у нас тоже СНТ не был включен в границы населенного пункта и тоже, когда подавал заявку на газификацию, мне отказали, — рассказал глава Белоярского городского округа Григорий Вихарев.