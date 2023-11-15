В МЧС назвали число ждущих эвакуации из сектора Газа россиян

Советник главы МЧС России Даниил Мартынов заявил, что порядка 400 россиян осталось эвакуировать из сектора Газы.

Об этом он сказал в эфире радио «Комсомольская правда».

Ему задали вопрос, осталось ли в секторе Газа порядка 400 граждан России.

«Да», — сказал Мартынов.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что эвакуированных из Газы 40 россиян планируют доставить в Москву 16 ноября.