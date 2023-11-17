Госдума повысила госпошлину за выдачу загранпаспортов

Госдума в третьем чтении приняла закон, согласно которому госпошлина за выдачу загранпаспорта с электронным носителем информации повысится на 20% с 1 июля следующего года. Изменения внесло в нижнюю палату российское правительство, сообщает ТАСС.

© m24.ru

Отмечается, что госпошлина увеличена с пяти до шести тысяч рублей. Если загранпаспорт делается для ребенка до 14 лет, то госпошлина составит три тысячи рублей (сейчас – 2,5 тысячи).

Кроме того, выросли пошлины для проживающих в РФ иностранцев. Так, выдача вида на жительство вырастет с пяти до шести тысяч рублей, услуга регистрации по месту жительства – с 350 до 420 рублей, разрешения на временное проживание – с 1 600 до 1 920 рублей.

Также госпошлина за выдачу приглашения на въезд в Россию иностранцам составит 960 рублей, за выдачу разрешения на привлечение и использование иностранных работников вырастет с 10 до 12 тысяч рублей за каждого привлекаемого из другой страны сотрудника.