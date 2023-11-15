Брошенную сыном в Мексике пенсионерку разместят в пансионате под Воронежем

Воронежская область окажет помощь 73-летней женщине, которую перебравшиеся в США сын и невестка бросили в Мексике. Об этом в среду, 15 ноября, рассказали в областном правительстве.

В ведомстве уточнили, что Валентину Котову разместят в одном из пансионатов региона, передает РИА Новости.

Пенсионерка приехала в Южную Америку в 2023 году вместе с сыном и его супругой (гражданкой Украины), которые планировали нелегально пересечь границу и попасть в Америку. Женщина ради этого продала все свое имущество. Сын Котовой вместе с супругой позже уехали в США по программе для украинских беженцев, а пенсионерка оказалась оставлена без средств и с вещами у дверей консульства России в Мехико.

Российский консул Александр Иващенко сообщил, что пожилая женщина находится в плохом состоянии: она не может ходить из-за болей в спине, передвигается на коляске и страдает от гипертонии.