В Киеве демонтировали памятник Пушкину

4 ноября в Киеве завершили работы по демонтажу советской звезды со стелы, которую установили в честь 60-летия Победы над фашистской Германией. Обелиск расположен на проспекте Победы. Это название проспект получил в 1985 году в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. Однако в начале 2023 года мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что дорогу переименовали в Брестский проспект.