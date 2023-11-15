Помощник Александра Митты рассказал о состоянии режиссера

90-летний режиссер Александр Митта находится в реанимации Боткинской больницы, его состояние оценивается как нестабильное. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал его помощник Геннадий Иванов.

По его словам, Митта все еще находится на обследовании и пока нельзя сказать, что стало причиной ухудшения состояния. Иванов подчеркнул, что в таком возрасте может быть «все, что угодно».

Напомним, что в воскресенье, 12 ноября, Митте вызвали скорую домой из-за повышения температуры, однако оставили на домашнем лечении. Его помощник отмечал, что в последний раз встречался с режиссером в прошлом месяце — тот был в «бодром состоянии». В понедельник, 13 ноября, Иванов заявил, что Митте направили в больницу на обследование.