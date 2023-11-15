Еще одну группу россиян эвакуируют из сектора Газа в Египет 15 ноября

Около 100 граждан России могут покинуть сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» и перебраться в Египет 15 ноября. Об этом сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия 24».

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«Сегодня уже четвертая группа выходит, там около 100 человек заявлено на выход», — сказал дипломат.

Накануне стало известно, что третья группа российских граждан численностью в 40 человек выехала из сектора Газа. При это в ночь на 15 ноября вторая группа эвакуированных из палестинского анклава россиян численностью в 98 человек прибыла в Москву.

Вечером 13 ноября в столичном аэропорту Домодедово приземлился самолет с первой группой российских граждан, покинувших сектор Газа.