Рожать или учиться: спорный выбор разозлил россиян

Что запретить – аборт или образование, не могут определиться депутаты. Скандал разгорелся вокруг спорных методов повышения рождаемости, сообщает DEITA.RU.

Скандальную демографическую меру предложила член Совета Федерации Маргарита Павлова в интервью Царьграду. По ее словам, нельзя ориентировать девушек на получение высшего образования.

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«Нужно перестать плодить количество молодых людей, которые получают высшее образование, которое потом, по сути, ни к чему не приводит», - пояснила она. Получение образования, а затем продвижение по карьерной лестнице приводит к тому, что девушки упускают свою детородную функцию, заявила сенатор.

Заявление вызвало широкий общественный резонанс. Некоторые депутаты в Госдуме не согласны со словами сенатора и считают, что отказ от высшего образования вернет страну в Средние века, отметила зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева. Она удивилась подобной позиции и сообщила, что высшее образование и карьера не помешали сенатору стать матерью троих детей и подчеркнула, что государство не должно таким образом вмешиваться в частную жизнь людей.

Ранее подобные мысли высказывала депутат Госдумы Анна Кузнецова, курирующая комитет по вопросам семьи, женщин и детей. Депутат предложила рожать россиянкам первого ребенка в 20 лет, таким образом, останется время для второго и третьего. Как быть с поступлением в университет в таком случае, депутат не уточняла.

В интернете бурно обсуждают эти два повода и в качестве работающих в глазах обывателей мер приводят в пример политику мэра Москвы Сергея Собянина. Так, отец троих детей пишет о бесплатном питании в школе, проезде на транспорте для себя и детей: «Причем автобусы заменили на те, куда легко заезжать с коляской. Причём проезд бесплатен НА ВСЕМ, вплоть до электричек и аэроэкспресса».

При обращении в соцслужбу доступны бесплатные памперсы, еда и билеты в театр. Большим плюсом является отмена транспортного налога без ограничений и бюрократии. Многодетный отец также сообщает о бесплатной парковке в черте города «даже там, где 500 руб/час. Даже там, где только для резидентов (там так и написано - резидентам и многодетным)». Льготы на многодетных распространяются на приоритетное обслуживание в социальных учреждениях, а сами поликлиники выглядят лучше некоторых частных. Сюда же идут и бесплатные детские лагеря на каникулы, благодаря которым родители получают возможность работать и не разориться. И в довесок к этому бесплатное посещение объектов культуры: музеи, некоторые мероприятия и даже парки аттракционов в определенные даты.

В Приморье, которое в 2022 году было выбрано одной из шести территорий для пилотного проекта «Репродуктивное здоровье», в качестве мер поддержки предложили дополнительную выплату в размере 550 тысяч рублей за третьего ребенка, а обычным гражданам без статуса многодетных, но малоимущих остался разве что электронный сертификат на сумму 10 тысяч руб.

Многие отмечают, что адекватные меры по повышению рождаемости, которые не вызывают агрессии у населения и реально служат увеличению рождаемости, есть, но они направлены в основном на многодетных. Или на малоимущих, куда, похоже, придется переходить среднему классу от безысходности в надежде получить поддержку от государства.

Народные волнения в океанах интернета породило и выступление Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который высказался против склонения женщин к абортам и предложил ввести запрет на федеральном уровне в виде закона. Он поддержал инициативу нескольких субъектов РФ и в частности Мордовии, которая первая ввела подобный запрет на своей территории, и выразил надежду, что остальные регионы поддержат практику.

Тема запрета абортов на законодательном уровне давно витает в воздухе параллельно с движением против запрета. Как показывают социологические опросы, более 70 процентов россиян не поддерживают запрет, отмечая, что порой на другой чаше весов с эмбрионом лежит жизнь женщины, ее физическое, моральное и материальное благополучие.